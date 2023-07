Cna: "Avanti a cresta alta" Messaggio per la rinascita

Romagna a cresta alta. Con questo riferimento al gallo, simbolo del territorio, che rappresenta solerzia, orgoglio e senso di appartenenza, la Cna Forlì-Cesena lancia il messaggio: ripartiamo assieme. Dopo che le due sedi di via Pelacano in città sono finite sommerse – piano terra e interrato –, che 189 imprese (ben 117 solo a Forlì città) associate hanno subìto danni dall’alluvione, l’associazione artigiana fa il punto della situazione. Guardando sia indietro che avanti.

"L’acqua e il fango hanno reso inagibili per giorni i nostri uffici, che però grazie all’impegno di tutti, compresi molti volontari, hanno riaperto in tempi record, dopo appena 8 giorni – dice Lorenzo Zanotti, imprenditore e presidente di Cna Forlì-Cesena – . Fin dalle prime ore, sentendo il forte smarrimento di tante aziende, ci siamo attivati per dare ascolto e vicinanza".

Oltre 400 imprese sono state contattate o visitate, 416 pratiche sono state istruite gratuitamente; con sms mirati e 34 newsletter gli imprenditori hanno ricevuto informazioni su come comportarsi e quali misure erano state adottate. "A oggi non è stato detto alle imprese danneggiate come fare le perizie e il problema trasversale a tutte le imprese del territorio è la viabilità interrotta in tante aree collinari – continua Zanotti –. Bisogna considerare che operiamo in un’area fortemente interconnessa. Inoltre tutti rimarcano che non sono ancora usciti i decreti che danno il via libera ai rimborsi: c’è molta preoccupazione".

Ma con la campagna di comunicazione ’Romagna a cresta alta’, che verrà diffusa soprattutto sui social (c’è già la pagina Instagram) e tramite gadget, Cna mira a diffondere un clima di ottimismo, che faciliterà la ripresa economica. "La Romagna è attrattiva e lo dimostrano tante cose, per esempio i tanti studenti che si fermano qui dopo aver terminato l’Università – riprende il presidente –. Abbiamo pensato che fosse necessario lanciare un messaggio che andasse ben oltre l’emergenza".

La campagna consiste anche in brevi video con storie di imprenditori del territorio, dando così voce a persone che attraversano situazioni difficili ma hanno la determinazione e il coraggio di guardare avanti. Dunque, spazio alle imprese "che hanno saputo immaginare un futuro dove non lo vedeva nessuno rimanendo ancorate alle proprie radici – conclude Zanotti –, a chi ha saputo guidare un’evoluzione importante, a chi non se n’è andato a cercare l’America altrove ma l’ha saputa costruire qui, passo dopo passo, con convinzione, costanza e spirito visionario".

Fabio Gavelli