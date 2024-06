Cna celebra 70 anni in piazza: "Forte vicinanza alle imprese"

Cna Forlì-Cesena ha festeggiato venerdì i propri 70 anni. La serata è cominciata con una cena dedicata a imprenditori, collaboratori, amici dell’associazione e persone che hanno fatto la storia. Per i più piccoli, un’area dedicata con animazione e laboratorio di circo. Le luci proiettavano l’immagine del 70° di CNA sul municipio.

"Settant’anni fa, nel 1954, nasceva la canzone diventata simbolo della nostra terra, ‘Romagna mia’, che ha aperto la serata. E nasceva anche la Cna Forlì-Cesena – ha ricordato il presidente Lorenzo Zanotti –, costituita da un gruppo di artigiani che decisero di mettersi insieme per aiutarsi e crescere, con una forte tensione ideale verso il futuro, ben al di là degli interessi di categoria e con un orizzonte ampio. Abbiamo scelto per il nostro 70° il motto ‘Continuamente accanto’, che vuole essere un messaggio forte di vicinanza, alle imprese, cittadini e a tutta la comunità del nostro territorio. Essere accanto per noi significa appunto essere parte di una rete di relazioni preziose".

"Tutte le iniziative per il nostro 70° – ha proseguito Franco Napolitano, direttore generale di Cna – sono ispirate a una volontà di restituzione alla comunità, con l’intento di coprire varie aree della nostra provincia. Dopo piazza Saffi, saremo in ottobre al Teatro Bonci di Cesena, a seguire la nostra assemblea, per concludere di nuovo in una piazza, a Savignano per Santa Lucia. Rappresentiamo un universo molto variegato per dimensioni, settori, età, sensibilità".