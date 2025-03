Cna conferma le donazioni alle case rifugio del Centro Donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, Cna Forlì-Cesena prosegue il suo impegno per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Sono state confermate le donazioni alle case rifugio gestite dal Centro Donna del Comune di Forlì e Cesena, per le donne vittime di abusi. "Non dobbiamo dare per scontata la presenza di questi servizi sul territorio", spiega Maria Letizia Antoniacci, presidente di Cna Impresa Donna provinciale. Cna supporta anche il progetto ‘Well Fare, Rete per le donne’ dell’Ausl Romagna per garantire l’accoglienza e la cura di donne e minori maltrattati in spazi che abbiano un’adeguata assistenza sanitaria e psicologica. "Per costruire qualcosa di solido è importante agire con continuità nel tempo", dichiara il presidente provinciale dell’associazione di categoria, Lorenzo Zanotti.