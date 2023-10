Cna, corso per i futuri lavoratori della nautica

Cna Forlì-Cesena ha lanciato la nuova edizione del corso di formazione per tecnici progettisti nel settore nautico: dopo un open day, le iscrizioni all’apposita formazione – che è gratuita – chiudono oggi (per informazioni 0543.026320 o 347.1774625; email: severi@cnafoer.it). In una seconda fase sono previste prove per selezionare 20 corsisti tra i candidati. Il comparto della nautica, in forte crescita, ricerca personale qualificato e nelle precedenti tre edizioni del percorso organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna il 90% dei partecipanti ha trovato impiego nell’arco di un anno.

Il mercato globale delle imbarcazioni di nuova costruzione è cresciuto nel 2022 di circa il 20% rispetto all’anno precedente: l’Italia è il primo Paese esportatore di barche e yacht (oltre 3,7 miliardi di euro di export nel primo semestre 2023). Con queste premesse, la nautica si conferma un comparto trainante per l’economia nazionale. La continua crescita del settore è alla base di una costante richiesta di operatori qualificati e prospettive occupazionali. Per questo Cna farà partire a breve la quarta edizione del corso gratuito dal titolo ‘Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nello sviluppo di progetti innovativi a basso impatto ambientale con attenzione alle prestazioni e al processo produttivo circolare’.

La durata è di 800 ore, delle quali 320 di stage in azienda, con l’obiettivo di formare figure in grado di costruire una barca, con un occhio ai materiali e alle soluzioni tecnologiche più idonee a coniugare gli aspetti prestazionali del mezzo e la sostenibilità del processo produttivo. Le lezioni in aula si terranno prevalentemente nella sede di Cna Forlì in viale Roma, con alcuni momenti formativi ospitati presso il Circolo velico di Marina di Ravenna, il Circolo nautico di Cesenatico e alcune aziende romagnole. Al termine, sarà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche di disegno e progettazione industria. Il corso è realizzato in partnership con l’Università di Bologna, dipartimento di Ingegneria industriale, Itaer Baracca e con 26 importanti imprese del settore.

"Da anni Cna è impegnata attivamente per rispondere alle esigenze del settore nautico – ha dichiarato Amos Palumbo, direttore della formazione regionale –, che è un fiore all’occhiello del made in Italy e comparto in grado di garantire importanti opportunità occupazionali nel nostro territorio. La validità di questa esperienza formativa unisce alle competenze progettuali la ricerca di soluzioni avanzate in termini di sostenibilità ambientale".

Gianni Bonali