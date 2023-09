Cna e Confartigianato Piccole imprese, pronti i finanziamenti per la ripartenza

Le imprese colpite dall’alluvione e aderenti a Cna e Confartigianato possono da ora accedere a un finanziamento della durata di 18 mesi per un importo massimo di 50mila euro con abbattimento del Taeg fino al 6,5% rivolgendosi alle proprie sedi di riferimento. E’ lo strumento finanziario ponte, promosso dalle due associazioni di categoria a livello regionale. Lo strumento viene attivato attraverso Act Artigiancredito, consorzio fidi dedicato alla piccola e media impresa artigiana. "Un sostegno cruciale per il nostro sistema economico in questa difficile fase – afferma Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna – in un momento in cui è fondamentale ideare soluzioni capaci di mantenere le imprese attive o di aiutarle a ripartire in attesa dei ristori statali che ci auguriamo possano arrivare il prima possibile, siamo orgogliosi di presentare quest’ operazione finanziaria a tasso zero".

"Dobbiamo aiutare le piccole imprese – dichiara Diego Benatti, segretario di Cna Emilia-Romagna – questa la priorità per iniziare l’attesa fase di ricostruzione. I ritmi della piccola impresa sono dettati dalle regole di mercato, occorre agire velocemente per non rischiare di compromettere la loro esistenza".

"È la prima volta che viene messo in campo uno strumento così forte a sostegno delle imprese – spiega Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna –. Abbiamo deciso di agire in questo modo perché è un momento storico in cui non si può più gravare su chi crea lavoro e ricchezza per i territori e le comunità".

Per l’assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, "questa misura va nella direzione, giusta e necessaria, di mettere credito a disposizione delle realtà danneggiate per consentire subito la ripartenza. E’ fondamentale che, oltre i confidi, anche le banche, possano anticipare fino a 50mila euro per l’acquisto di mobili o attrezzature affinché le attività e la vita quotidiana possano ripartire. Per questo avevamo chiesto di attivare il fondo Mediocredito di garanzia per le banche. Le due associazioni hanno dimostrato che si può fare in tempi brevi e auspico che anche il Governo si attivi in tal senso".

Domenica le telecamere del talk show ‘È sempre Cartabianca’ condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer hanno fatto visita alla sede di Cna Forlì-Cesena, in via Pelacano 29 , per il reportage dedicato alla situazione della Romagna a tre mesi dall’alluvione. Il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti ha illustrato nel dettaglio all’inviata Chiara Carbone i danni ingenti che hanno registrato numerose attività del territorio provinciale e le iniziative messe in campo dall’associazione per sostenerne la ripartenza.

Matteo Bondi