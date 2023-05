Cna, ecco come promuovere il proprio lavoro su Instagram

Cna ’Artistico’ e ’Tradizionale’ di Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito per oggi alle 18, per conoscere tutto quello che occorre sapere per la perfetta promozione su Instagram.

Gli artigiani lavorano nelle botteghe, ma per farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio, oltre a partecipare a mercati, eventi e fiere, utilizzano sempre più spesso i social network per aumentare la visibilità. Instagram in particolare è un grande alleato per chi desidera vendere le proprie creazioni artigianali. Ma come capire quali sono le cose più importanti da sapere e le migliori strategie da mettere in atto? L’incontro di oggi vuole fornire uno strumento in più a tutti gli artigiani. Iscrizione a www.cnafc.ieventi. Info: [email protected]