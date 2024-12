Cna Forlì-Cesena lancia la terza edizione del Premio CreaimpresaLab per imprenditori innovativi

Cna Forlì-Cesena rinnova per la sua terza edizione il Premio CreaimpresaLab – Imprenditori di domani, promosso unitamente a Cna Associazione Territoriale della provincia per supportare l’imprenditoria locale e tradurre idee innovative in attività sostenibili e di successo.

Il progetto si arricchisce quest’anno di due nuovi partner strategici, la Camera di Commercio della Romagna e la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese – oltre al patrocinio unanime di tutte le amministrazioni locali del territorio, a partire dalla stessa Provincia, cosa che rappresenta un importante segnale di rafforzamento del tessuto economico e sociale locale.

Gli aspiranti imprenditori potranno presentare la propria idea di impresa o attività professionale dal 16 dicembre al 4 aprile 2025, compilando il modulo disponibile negli uffici Cna o sul sito (www.cnafc.it/concorso).

Come ricorda il responsabile provinciale Creaimpresa Marco Laghi: "Non c’è alcun tipo di vincolo, se non quello di voler avviare la propria attività nella nostra provincia".

Tutti i partecipanti beneficeranno di una consulenza gratuita nella sede Cna, dove la loro idea imprenditoriale verrà valutata in base a quattro parametri: fattibilità del progetto; propensione e sostenibilità sociale e territoriale; benefici per la comunità; innovazione e creatività. A richiesta, si potrà fruire anche della consulenza del partner BCC.

I primi quattro classificati otterranno 3.500 euro ciascuno (di cui 2.500 da spendere in servizi della struttura, e 1.000 in contanti), mentre i successivi otto riceveranno 750 euro, sempre in servizi Cna.

Nel corso della presentazione del progetto, il presidente della Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti ha ribadito come la Confederazione tenga particolarmente a questo programma: "In questo territorio fertile per le imprese, che ne conta una ogni dieci abitanti, è fondamentale supportare queste idee fin dall’inizio. Noi mettiamo a disposizione l’esperienza dei nostri colleghi, che sanno gestire la burocrazia e il business plan di un’attività".

Zanotti ha riconosciuto l’importanza dei nuovi partner dell’iniziativa, testimoniata dalla presenza del presidente della Provincia Enzo Lattuca e della responsabile Cise – Azienda speciale Cciaa Forlì-Cesena Giulia Bubbolini, che ha dichiarato: "Essere imprenditori è scritto nel dna, e un’impresa è un circolo virtuoso di idee e competenze che si insedia nel territorio. Iniziative come questa sono importanti per dare una prospettiva di sviluppo e competitività, in uno sforzo plurale".

Il capo area BCC di Forlì Gianguglielmo Ragni ha espresso gratitudine per "essere stati coinvolti. Intendiamo sostenere queste nuove idee imprenditoriali con i nostri servizi di consulenza specialistici e con un contributo economico appositamente deliberato".

Per informazioni: Carlo Guardigli 0543.770208; 327.8080176; carlo.guardigli@cnafc.it. Carla Tombaccini 0543.025101; 345.9014162; carla.tombaccini@cnafc.it. Marco Laghi 0543.770108; 3295606055; marco.laghi@cnafc.it. Raniero Solfrini 0541.1865339; 345.9014157; raniero.solfrini@cnafc.it.