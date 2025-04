Cna, stasera l’assemblea elettiva: "Insieme per la competitività del territorio"

Si terrà questa sera l’assemblea elettiva di Cna Forlì, un appuntamento che segna un momento di partecipazione e confronto all’interno della vita associativa, con uno sguardo rivolto al futuro della città e al ruolo che il sistema produttivo deve avere nella sua evoluzione. L’incontro si svolgerà presso la sede di via Pelacano 29, con inizio alle ore 19. Non sarà solo l’occasione per gli associati di eleggere gli imprenditori che li rappresenteranno per i prossimi quattro anni, ma anche un momento di sintesi delle proposte che l’associazione ha sottoposto all’amministrazione comunale in questi anni.

Il programma prevede in apertura il saluto del presidente provinciale Lorenzo Zanotti, seguito dall’introduzione l’introduzione di Davide Bellini, presidente Cna Forlì. Il tema dell’assemblea sarà ’La Forlì di domani: una visione della città per le imprese’ e vedrà la presenza del sindaco Gian Luca Zattini, con il coordinamento del responsabile cittadino dell’associazione Marco Lucchi e le conclusioni affidate al direttore generale provinciale Franco Napolitano.

"Riteniamo che Forlì sia una città fortemente connotata da una presenza diffusa di imprese, radicate nei quartieri e capaci di contribuire alla tenuta economica e sociale del territorio – afferma Davide Bellini, presidente di Cna Forlì –. In un contesto in continua trasformazione, segnato da nuove sfide tecnologiche, infrastrutturali e demografiche, intendiamo portare un contributo concreto alla costruzione di una visione condivisa che metta al centro la competitività del sistema produttivo e il benessere complessivo della comunità. Nel corso della serata verranno presentati alcuni spunti di riflessione sul futuro, anche alla luce dei percorsi programmatori in fase di definizione, dal Piano urbanistico generale al piano strategico recentemente annunciato. Temi che intersecano il ruolo delle imprese, la vivibilità urbana, la mobilità, le infrastrutture, il ruolo del centro storico, la crisi abitativa ed il rafforzamento delle competenze sul territorio".

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione sul sito www.cnafc.it, con la parte elettiva che sarà riservata agli associati. Sarà possibile votare i candidati alla presidenza di area e all’assemblea provinciale sia durante la serata che nei due giorni successivi, presso gli uffici Cna negli orari di apertura.

Gianni Bonali