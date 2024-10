Cna, torna il progetto per le scuole. Imprese e studenti a confronto tra legno, stampa 3D e ambiente

Torna anche quest’anno il Progetto Scuola Cna. L’iniziativa, che da anni collega imprenditori e artigiani del territorio con studenti di tutte le età, si presenta con una nuova proposta formativa, ma con lo stesso obiettivo di sempre: unire tradizione e innovazione, coltivando il legame tra comunità e imprenditoria locale. Il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti ha rinnovato l’interesse della Confederazione, a 70 anni dalla sua costituzione, a portare la cultura del lavoro nelle scuole con idee riviste per adeguarsi alle diverse fasce d’età e ai temi di maggiore sensibilità, tra cui il rispetto dell’ambiente.

"In quest’anno particolare per noi, riflettiamo sui valori che hanno spinto i nostri soci fondatori a costituire la Cna – ha detto Zanotti –, con la convinzione che i loro problemi in quel secondo dopoguerra potessero essere risolti solo osservando i nodi del Paese. Allo stesso modo, oggi per noi è necessario portare avanti i nostri interessi di categoria guardando sempre al benessere della comunità. Il territorio in cui un’impresa opera non è neutro al suo successo, e quello forlivese è un territorio coeso, dove si lavora bene, cosa che rappresenta un vantaggio competitivo per l’azienda, che quindi ha la responsabilità sociale di restituire alla comunità quanto le viene dato".

Elena Balsamini, titolare della stamperia Il Guado, cura i laboratori ‘Detto, Fatto!’, rivolti alle classi quarte e quinte delle scuole primarie, fin dalla nascita dell’iniziativa, perché "non è mai troppo presto per avvicinare i bambini a questo mondo, facendoli lavorare e facendo capire loro che ogni giorno gli artigiani contribuiscono a formare il mondo che li circonda, dal pane che mangiano ai vestiti che indossano". Quest’anno i laboratori si concentreranno sulla lavorazione del legno, sulla stampa 3D e sulla sartoria etica.

Per le classi terze delle scuole secondarie di I grado, Cna ha pensato ad un concorso a tema green. Il responsabile Cna Installazione Impianti di Forlì-Cesena Matteo Zanchini coordina ’Il Contest di Cna’, in cui i ragazzi potranno sviluppare un’azione di miglioramento del proprio impatto ambientale e consumo energetico, per valorizzare la trasformazione dei prodotti di scarto in prodotti di valore. Agli istituti vincitori saranno assegnati premi in denaro: 400 euro al primo classificato, 250 al secondo, 150 al terzo 150 e 100 al quarto. Infine, continua il percorso ‘Storytelling’ nelle scuole secondarie di II grado, presentato da Stefano Benatti di Selvatico Studio, in cui gli studenti conosceranno gli imprenditori associati Cna che racconteranno la propria esperienza lavorativa, per mostrare ai ragazzi alternative tradizionali e al tempo stesso innovative che possono essere intraprese sul territorio terminato il ciclo di studi.

L’assessora alle Politiche per l’educazione e l’istruzione del Comune di Forlì, Paola Casara, ha ringraziato quindi gli insegnanti che collaborano al progetto, e ha ricordato come "Cna, negli anni in cui non era consueto entrare nelle scuole, ha avuto l’intuizione di capire che era questa la strada giusta, impiegando tempo, denaro e risorse e coinvolgendo i professionisti, perché crede fermamente che l’investimento sui giovani porti i suoi frutti".

Sarà possibile iscriversi da mercoledì 6 a lunedì 11 novembre su www.cnafc.it/progetto-scuola. Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento disponibilità e in base all’ordine di prenotazione. Per ulteriori informazioni contattare la referente Chiara Salerno (progetto.scuola@cnafc.it ; 347.8227522).

Sofia Vegezzi