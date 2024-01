Coach Martino fa i complimenti ai friulani: "Hanno avuto più energia e intensità di noi"

"Devo fare i complimenti a Cividale perché ha meritato la vittoria, soprattutto perché ha giocato con un’energia e un’intensità superiore alla nostra".

Coach Antimo Martino analizza così la sconfitta in trasferta contro Cividale, dopo sei vittorie consecutive, che lascia i forlivesi al secondo posto in classifica. "Abbiamo fatto fatica a livello individuale con tanti giocatori e sicuramente non è stata la miglior prestazione e il collettivo è mancato in molte soluzioni. Abbiamo perso la sfida ai rimbalzi dove per taglia fisica avevamo vantaggi in tante zone del campo, ma che però non abbiamo concretizzato a nostro favore sotto questo punto di vista. Sono infatti 14 i rimbalzi subiti, di cui almeno 3-4 hanno dato seconde opportunità ai nostri avversari. Ne prendiamo atto, analizzeremo la partita, ma rimane il fatto che abbiamo sbagliato tante situazioni. Siamo una squadra - prosegue l’allenatore dei biancorossi - che fa dell’energia, dell’intensità e della concentrazione i propri punti di forza, ma siamo venuti meno proprio in queste caratteristiche".

Cividale si è battuta fin dall’inizio con voglia e determinazione, ma la Pallacanestro 2.015 ha perso l’americano Kadeem Allen quasi subito nel primo quarto dopo 2’36’’ e "dispiace perché questo fatto ha dato molta fiducia a Cividale che è una compagine che nelle battaglie sa trovare molto energia. La nostra idea - spiega Martino - era quella invece di aggredire subito la gara e fare in modo di non giocare un incontro punto a punto. Invece abbiamo perso uno dei nostri giocatori migliori nei primi venti minuti. Poi Allen ha ripreso, ha iniziato male, poi è rientrato nel match, ma sicuramente non è stato brillante. Il basket si gioca ormai ad alta velocità, bisogna prendere delle decisioni in in pochi secondi e non siamo stati concentrati in modo giusto, pronti e reattivi. Sapevamo della difficoltà della partita e avevamo grande rispetto di Cividale e infatti ci siamo allenati anche il primo dell’anno e dal punto di vista della preparazione effettuata in settimana non posso dire nulla ai ragazzi. Ma la prestazione non è stata adeguata rispetto a quello che serviva per battere Cividale. L’insegnamento che ci deve lasciare questa partita è quello di ricordarci i nostri punti di forza: solidità e serietà. Siamo stati poco solidi e quindi nel primo tempo, pur con l’attenuante dell’assenza di Allen, dovevamo fare meglio soprattutto quando siamo andati in vantaggio di 10 punti, permettendo però ai nostri avversari di rientrare. Nel secondo tempo poi bisogna riconoscere - conclude Martino - che Lucio Redivo ha disputato un match di alto livello, con giocate importanti".