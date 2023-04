’Coast to Coast’ Rocco Papaleo al Mentore

Domani al teatro Mentore di Santa Sofia Rocco Papaleo in scena con ‘Coast to Coast’. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista, Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. ‘Coast to Coast’ è uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata.

"Uno spettacolo antologico – scrivono Papaleo e Valter Lupo, autori dello spettacolo – con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. Infatti il titolo allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo bisogna meravigliarsi sempre.". Lo spettacolo vede in scena oltre a Papaleo, Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), Fabrizio Guarino (chitarre), organizzazione e cucina Giampiero Da Dalto oltre alla regia di Valter Lupo, scene di Sonia Peng, light designer Giulia Belardi, suono Alberto Recchia, backliner e sostegno Stefano Nuccetelli. Produzione Carlo Pontesilli per ‘Less is more’ Produzioni e Teatro Stabile di Bolzano. Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamento. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18. Info e prenotazioni: 349.9503847; [email protected]

o.b.