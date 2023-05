Cochi a Rocca con le sue ‘Storie di Liberazione’

Torna stasera a Rocca San Casciano, alle 21.15 al teatro comunale Italia, la stagione di primavera con Cochi Ponzoni che presenterà ‘Storie di Resistenza’, con Nicola Pisani al sax soprano, Dino Massa al pianoforte e Luca Garlaschelli al contrabbasso. Spiega il direttore artistico Giancarlo Dini: "Storie di Resistenza è un racconto tra parole e musica, in cui si narra di quel rovinoso periodo dell’Italia che va dall’8 settembre del 1943 al 25 aprile del 1945 e cioè dall’armistizio tra gli Italiani e gli Alleati e la Liberazione. Mesi in cui nacque e si rafforzò, in modo definitivo, la guerra di Resistenza contro i fascisti italiani alleati all’invasore nazista. In quel periodo – aggiunge Dini – ci furono uomini e donne che spiccarono per valore e coraggio, lucidità d’analisi e abnegazione".

Lo spettacolo narra le vicende di alcuni partigiani illustri, fra cui Sandro Pertini, Giovanni Pesce, Irma Bandiera, Nuto Revelli, raccontate da Cochi Ponzoni, accompagnato dalla musica originale scritta per l’occasione da Luca Garlaschelli (info e prenotazioni 376.1224452, ingresso intero 14 euro, ridotto 12).

La lunga e importante carriera di Cochi Ponzoni parte nel 1962 con Renato Pozzetto (Cochi impara a suonare la chitarra con Giorgio Gaber) e il duo ha successo, tanto che è notato da Enzo Jannacci. Il duo Cochi e Renato prosegue fino al ’75, poi ognuno prosegue il suo cammino fra cinema, tv e teatro.

Quinto Cappelli