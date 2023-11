’Cocoricò Tapes’ all’Astoria: proiezione e ospiti in sala

Dopo la proiezione sold out al Meet the Docs! Forlì Film Fest, il documentario ’Cocoricò Tapes’ realizzato dalla casa di produzione cesenate La Furia Film e dalla forlivese Sunset Produzioni torna questa sera alle 21.15, con la proiezione speciale al Cinema Astoria di viale dell’Appennino a Forlì. Il documentario, racconto della storica discoteca di Riccione e della generazione che negli anni Novanta l’ha vissuta, farà in città una tappa importante delle proiezioni autunnali che lo stanno portando in giro in tutta Italia. "Il film sta ricevendo un’accoglienza straordinaria e il grande coinvolgimento del pubblico ai dibattiti permette di incrociare le vecchie e le nuove generazioni, ciascuna delle quali condivide visioni e riflessioni sul film che lo arricchiscono e continuano a farlo crescere – commenta Lisa Tormena, produttrice per Sunset –. Siamo certi che questi stimoli ci saranno anche al Cinema Astoria, dove siamo davvero felici di portare il documentario". La proiezione sarà accompagnata da un dialogo con gli ospiti presenti in sala: il regista Francesco Tavella, il co-autore Matteo Lolletti, la produttrice Lisa Tormena e il produttore di La Furia Film Giacomo Benini. I biglietti della serata sono disponibili al botteghino del Cinema Astoria.