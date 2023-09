Coi soldi del Pnrr in arrivo 491 punti luce green

In arrivo in città 491 nuovi punti luce in 40 strade grazie a 210mila euro messi a disposizione dal Pnrr.

"Questa volta andremo ad intervenire nell’area di San Martino in Strada e vie limitrofe – spiega l’assessore alle politiche ambientali Giuseppe Petetta – con interventi di efficientamento energetico e sostituzione di vecchi impianti con nuovi corpi illuminanti a led. Si tratta, in particolare, di 491 punti

luce, distribuiti in circa 40 strade del quartiere".

L’obiettivo, prosegue, è duplice: "Da un lato vogliamo migliorare la funzionalità e la qualità estetica dei corpi illuminanti, dall’altro intendiamo conseguire un risparmio economico di gestione e l’adeguamento alle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente". La stima è un risparmio effettivo di consumo dell’energia annuo di 202.619,42 Kwh all’anno pari al 72,3% e un risparmio in termini di emissioni di CO2 pari 66,66 tonnellate all’anno.

Tra le strade interessate ai nuovi punti luce: la rotatoria di viale dell’Appennino; via Zoli; via Dalla Chiesa; via VIII Novembre; via Monda; via Para Magliano; via degli Autieri.