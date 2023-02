"Coinvolgere i cittadini? Scelta politica"

Un allestimento inedito ed eterogeneo dello spettacolo ‘Le Rane’ di Aristofane è stato curato dal noto regista Marco Cacciola che lo riproporrà domani alle ore 20,30 al teatro Testori di Forlì. Dopo il successo ottenuto in molti teatri, lo spettacolo giunge da noi con una peculiarità. Cacciola ha tenuto per due giorni (e in parte anche domani prima dello spettacolo) un laboratorio con 18 cittadini che si sono iscritti per rappresentare in scena il coro della città suddiviso, in modo elastico, fra platea e palco. In scena ci sono cinque attori: Giorgia Favoti, Matteo Ippolito, Lucia Limonta, Claudia Marsicano, Francesco Rina, due dei quali accompagneranno il coro sul palco.

Cacciola, perché la scelta del testo di Aristofane e come si articolerà lo spettacolo?

"Il testo è diviso in due parti: la prima il viaggio, la seconda il regno dei morti. La scelta di coinvolgere cittadini per il coro è una scelta politica perché rappresenta la città. La scelta del testo di Aristofane è nata dagli elementi fondamentali che esso propone come il rifiuto della guerra, essere fustigatore dei vizi di tutti, elevare il valore della poesia. Dentro al testo c’è tutto: dal simbolo alla sintesi, per non parlare dei tanti dubbi".

Perché il coro è una scelta politica?

"Sul palco giovani attrici e attori condividono il viaggio con un coro di cittadine e cittadini, con l’ambizione di riunire nuovamente le due metà del cerchio. Rimettere sul palco un coro che rappresenti la città, oggi, oltre che poetica, è questione politica. Il teatro è una poesia che non si scrive da soli".

In quale momento dello spettacolo il coro entra in scena?

"In scena assistiamo alle rocambolesche peripezie del dio Dioniso e del suo servo Xantia, diretti verso l’Ade in cerca di un poeta che salvi la città dal degrado culturale. Nel momento in cui il dio e il servo varcano la soglia dell’Aldilà, il coro irrompe sulla scena, interrompe il procedere della trama e si assume la responsabilità di portare avanti il racconto".

Riusciranno due giorni di laboratorio ad elaborare un testo così complesso?

"Il coro è un’esperienza iniziatica, ma è compito del teatro sostenere anche i momenti e i personaggi più fragili perché il teatro è creato per il popolo. Nelle tragedie e nelle commedie della Grecia antica in scena erano impegnati pochi attori e un coro formato da cittadini scelti attraverso laboratori. Ho immaginato di intrecciare passato, presente e futuro, per coinvolgere la comunità nell’evento teatrale impegnando in scena attori professionisti e cittadini".

La scelta di coinvolgere il pubblico avrà un seguito?

"Forlì ha un record in questo settore. A fine febbraio è programmato un altro laboratorio".

Rosanna Ricci