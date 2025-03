Col 112 numero unico d’emergenza risposte mediamente in 4,7 secondi

Da martedì 1° aprile, con l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 nei distretti telefonici di Imola, Ravenna e Faenza, si completa in Regione la fase d’avvio del nuovo servizio. La novità riguarda anche tutte le utenze col prefisso 0546, dunque, nel Forlivese, anche i comuni di Modigliana e Tredozio. Si conclude così un percorso in sette tappe avviato il 3 dicembre 2024, che ha coinvolto anche il resto della provincia di Forlì-Cesena dal 4 febbraio.

Il 112, numero unico di emergenza consente di richiedere l’intervento di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso sanitario e Capitaneria di Porto. Non sostituisce gli altri numeri di emergenza nazionali, che restano comunque attivi, ma li integra. Il servizio è organizzato affinché tutte le chiamate siano indirizzate alle due centrali uniche di risposta di Bologna e Parma. Ciascuna dispone di 24 postazioni e 8 di riserva, con 90 operatori che si alternano in turni. Nei primi 110 giorni di operatività del numero, nella nostra provincia si sono registrate in media 2.071 telefonate al giorno, con un tempo di risposta di 4,7 secondi. Nei distretti di Forlì-Cesena, Bologna, Rimini, Comacchio, Ferrara e Lugo, il 41% delle chiamate, pari a 92.972, non riguardava emergenze. Sono invece 134.841 le richieste effettivamente inoltrate alle centrali di secondo livello: 64.456 per urgenze sanitarie, 36.921 ai Carabinieri, 24.859 alla Polizia, 8.578 ai Vigili del Fuoco e 27 alla Capitaneria di Porto.

"Il cronoprogramma per l’attivazione – sottolinea Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la salute – è stato rispettato grazie a un eccellente lavoro organizzativo svolto insieme alle altre istituzioni coinvolte. I risultati che emergono nei distretti in cui è stato introdotto il Nue confermano che si tratta di un servizio che in pochi secondi dà risposta ai cittadini, permettendo anche l’immediata localizzazione geografica di chi chiama".