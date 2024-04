Colazioni sane, sfida fra studenti all’Alberghiero

Saggezza vuole che la colazione sia il pasto più importante della giornata; mancanza di tempo e impegni fanno sì, invece, che sia il più trascurato. Per sottolineare l’importanza della prima colazione, PanCrea, associazione forlivese di volontariato impegnata sul fronte delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastro-intestinale, promuove ColazioniAmo, iniziativa che giunge domani alle 10.15 alla sua fase finale.

In perfetto stile ‘Masterchef’ il progetto è rivolto agli studenti dell’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. La finale si svolgerà nella sala Grande dell’istituto (via per Bertinoro 6). ColazioniAmo si propone di sottolineare l’importanza della prima colazione, coinvolgendo attivamente gli studenti del territorio perché sviluppino una migliore educazione alimentare, al fine di guadagnare un buono stato di salute nel breve e lungo periodo. Proprio per questo i ragazzi e le ragazze sono stati informati sull’impatto che gli alimenti e le sostanze nutritive hanno sull’organismo con lo scopo di stimolarli a proporre e consumare piatti non solo buoni da gustare, ma anche che facciano bene alla salute.

L’iniziativa ha preso il via già in occasione del Festival del Buon Vivere 2023 con un incontro con specialisti della nutrizione rivolto a circa 140 studenti delle scuole secondarie di Forlimpopoli. Nei mesi successivi il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e si è articolato in incontri tematici di approfondimento a cui è seguito il lancio di un concorso, una sfida a ideare una prima colazione sana, bella e buona a cui i ragazzi hanno lavorato per gruppi, cimentandosi con le preparazioni.

Nella mattina di domani i tre gruppi finalisti selezionati tra i partecipanti, porteranno la loro idea di prima colazione, presentandone le caratteristiche nutrizionali e argomentando perché essa rappresenta un pasto equilibrato. I piatti saranno assaggiati e valutati da una giuria di specialisti, che consegnerà a tutti i componenti del gruppo primo classificato un buono per una cena omaggio in uno dei migliori ristoranti del territorio.

L’evento, aperto al pubblico, sarà l’occasione per approfondire e trattare i temi della nutrizione come componente fondamentale della prevenzione. PanCrea, guidata da Katia Guernaccini, biologa nutrizionista che ne è la presidente, promuove programmi educativi finalizzati all’implementazione di sani stili di vita per contrastare le malattie dell’apparato digerente, attraverso interventi di prevenzione primaria, come quello condotto nelle scuole.