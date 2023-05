Coldiretti, allevatori, Caritas e sindacati: tutti raccolgono fondi

Mentre è in corso la conta dei danni, continuano le iniziative di raccolte fondi. Coldiretti ha lanciato l’iniziativa di solidarietà ’Salviamo le nostre campagne’ grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’Iban IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna con causale ’Alluvione Emilia-Romagna 2023’. Anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno avviato un’iniziativa a favore delle popolazioni alluvionate. La raccolta fondi è volta a "consentire a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati di offrire anche un aiuto economico". Il conto corrente è il seguente: ’Cgil Cisl Uil solidarietà popolazioni alluvionate Emilia Romagna e Marche Codice Iban: IT 26U0103003201000005800010.

Intanto ha raggiunto i 4.230 euro la raccolta fondi avviata da Caritas Forlì-Bertinoro, in collaborazione con Azione Cattolica, gli scout Agesci e Cdo Romagna. Ecco il link per contribuire: https:www.produzionidalbasso.comprojectforli-mia-emergenza-alluvione Analoga iniziativa dell’associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna in accordo con la Regione, per sostenere gli allevatori con fornitura di foraggi, fieno, paglia e mangime. Le donazioni andranno fatte utilizzando l’Iban IT 17 V 05034 02410 000000004412 (intestato ad A.R.A. Emilia-Romagna - causale: Alluvione in Romagna Solidarietà sopravvivenza animali da reddito).

Infine, si ricorda il gesto della Federparchi guidata da Luca Santini, che lancia una campagna di raccolta fondi a favore dei piccoli comuni delle aree naturali protette. Le somme raccolte andranno ai comuni di Portico San Benedetto, Santa Sofia, Tredozio, Premilcuore e Bagno di Romagna che hanno parte del territorio nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Iban per raccolta fondi: IT60F030690960610000196337- BIC BCITITMM intestato a Federparchi Banca Intesa Sanpaolo Agenzia Milano piazza Ferrari 10. Causale: raccolta fondi per piccoli comuni dei parchi colpiti da alluvione maggio 2023.