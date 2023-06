Coldiretti, Celeste è a capo dei giovani

Celeste Zeppa è stata eletta delegata Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena e Rimini. Ventinove anni, originaria di Corniolo (S. Sofia), cuoca contadina e agri-host, da alcuni anni è subentrata nell’azienda di famiglia che gestisce da generazioni l’agriturismo ‘Fangacci’, a fianco della Bidentina poco prima di Corniolo, e un’azienda agricola altrettanto curata."Dopo il diploma ho deciso di dedicarmi a tempo pieno all’agriturismo e a tutti gli animali che ospita – ha detto – e insieme a mia mamma ho costituito una società che dà il giusto valore alle svariate sfaccettature dell’attività agricolaagrituristica. Dall’attività didattica, all’accoglienza, all’offerta culinaria, per terminare con il piccolo allevamento, Vedere la mia famiglia impegnarsi 24h su 24 con passione e dedizione, ha sviluppato in me lo stesso desiderio di vita, la bellezza di scegliere un territorio che i più sono obbligati ad abbandonare, un territorio ostico e difficile, come anche i recenti accadimenti hanno dimostrato, ma che conserva il forte legame con la tradizione romagnola, la terra e la natura". L’incontro, organizzato dal segretario di Coldiretti Giovani Impresa interprovinciale Maurizio Mangelli, ha visto un susseguirsi di momenti di grande emozione e partecipazione a partire dal folto numero di soci intervenuti, ragazzi che hanno lasciato momentaneamente il proprio lavoro a casa, pur essendo stati in alcuni casi profondamente colpiti dalla drammatica calamità dell’alluvione, a partire dal saluto di Andrea Alessandri, delegato di Coldiretti Giovani Impresa uscente.

"Sono onorata per la fiducia e l’appoggio ricevuto da Coldiretti e da tutti voi – commenta Celeste –. Ringrazio Alessandri e tutto il comitato uscente per il lavoro svolto sino ad oggi e sono certa che insieme riusciremo a organizzare numerose e importanti iniziative che soprattutto in questo momento sono fondamentali per le nostre realtà". Infine le conclusioni ai due presidenti di Coldiretti Massimiliano Bernabini di Forlì-Cesena e Guido Cardelli Masini Palazzi di Rimini, che con il direttore Alessandro Corsini hanno rammentato l’importanza del ruolo dei giovani in un settore così concreto e dinamico come quello agricolo. L’assemblea ha nominato anche il comitato interprovinciale che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

Oscar Bandini