Coldiretti, manifestazione davanti al Parlamento europeo

Una delegazione di 50 agricoltori di Coldiretti Emilia-Romagna ha manifestato a Bruxelles di fronte al Parlamento europeo, in rappresentanza degli imprenditori agricoli della nostra regione: tra loro c’erano anche il vicepresidente di Forlì-Cesena Andrea Ferrini e il direttore Alessandro Corsini (Forlì-Cesena e Rimini), oltre al presidente di Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi. Era in corso il vertice europeo alla presenza della premier Giorgia Meloni.

Sul tema, la posizione dell’associazione è stata espressa dal presidenze nazionale Ettore Prandini: "Chiediamo che sull’import ci sia un netto stop all’ingresso di prodotti da fuori dei confini Ue che non rispettano i nostri stessi standard. Non possiamo più sopportare questa concorrenza sleale, che mette a rischio la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese agricole".

In tale ottica è positivo l’annuncio della Commissione Ue sul fatto che "non sono soddisfatte le condizioni" per raggiungere un accordo commerciale con i Paesi del Mercosur, il mercato comune del Sudamerica di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Una scelta che segue la denuncia della Coldiretti in Italia sulla concorrenza sleale provocata da gravi inadempienze: rischi per l’ambiente, sicurezza alimentare e sfruttamento del lavoro minorile.

"L’Europa – conclude la nota di Coldiretti – deve investire nella propria autosufficienza alimentare, respingendo modelli omologanti come quelli del cibo artificiale e riconoscendo il ruolo di presidio dell’ambiente che le imprese agricole svolgono ogni giorno. La nostra battaglia in Europa continuerà in maniera forte e continuativa con proposte per il futuro degli agricoltori".