Collanine colorate, i talismani sul tetto del mondo con le azzurre del volley

Forlì, 12 settembre 2025 – Agli osservatori più attenti non sarà sfuggito: alla finale del campionato mondiale di volley femminile – disputatasi domenica scorsa a Bangkok, in Thailandia, e conclusasi con una vittoria al cardiopalma della nazionale italiana – le giocatrici azzurre indossavano delle collanine colorate, con un ciondolo a forma di sole.

Sono le ormai note creazioni del brand di accessori ‘Collanine colorate’, fondato dai giovani Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli, originari, rispettivamente, di Forlì e Rimini. Il brand era finito sotto i riflettori all’indomani di un’altra storica finale di pallavolo femminile, quella dei Giochi olimpici di Parigi 2024, che era valsa la medaglia d’oro al team guidato da Julio Velasco. Anche in quell’occasione Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Paola Egonu e le altre giocatrici avevano esibito il girocollo 100% made in Romagna, in vari modelli.

Qualche mese prima, a febbraio, era stata la cantante Angelina Mango, rivelazione del festival di Sanremo 2024, a indossarne una durante la serata finale della kermesse. Subito dopo il match vittorioso dell’Italvolley contro la Turchia di domenica, anche i due fondatori hanno ironizzato su questa ‘imprevista’ qualità dei loro accessori, che sono ormai considerati, dai tanti fan del marchio, un vero e proprio amuleto portafortuna.

In un post sul profilo Instagram del brand – seguito da circa 39mila follower – Franchini e Giovagnoli hanno scritto: “Le ragazze della nazionale di pallavolo femminile conquistano un altro titolo mondiale con al collo la nostra collanina col sole. Voi, ragazze, avete davvero il sole dentro e fuori, siete l’orgoglio della nostra Italia!”. I due founder, reduci dal successo del tour estivo tra alcune località balneari iconiche del Belpaese (tra cui, in Riviera, Cesenatico e Rimini), sono rientrati ora a Milano, loro città d’adozione. Qui si trova anche l’unico store monomarca del brand, ‘Casa collanine’, in via Mameli.