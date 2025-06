Collegamento Forlì-Cesena: "Dal Governo arriva mezzo milione"

"La conferma dell’arrivo di 500mila euro per il completamento della via Emilia bis tra Forlì e Cesena è notizia sicuramente positiva per il nostro territorio", esulta Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. Che rivendica: "Queste risorse derivano da un preciso atto parlamentare, ovvero l’ordine del giorno numero 235 alla Legge di Bilancio a prima firma dell’onorevole Trancassini di Fratelli d’Italia, approvato con il sostegno del nostro Governo. In questi giorni si sono moltiplicati i tentativi di accreditarsi il risultato. Ma gli atti ufficiali parlano chiaro: è stato Fratelli d’Italia a promuovere e ottenere questo importante stanziamento. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione, pensando allo sviluppo del territorio e alla qualità della vita dei cittadini".

Il finanziamento è inserito nel decreto del presidente del consiglio dei ministri per ripartire le risorse destinate agli enti locali: "Rappresenta un passaggio significativo verso la realizzazione di un collegamento infrastrutturale strategico. Ora spetta ai ministeri competenti definire le modalità operative per trasformare queste risorse in opere concrete e cantieri attivi".