Collegamento Forlì-Cesena Lavori iniziati in via Mattei

Passi in avanti per il collegamento veloce Forlì-Cesena, con la sua aggiunta, la bretella fra via del Bosco e via Mattei. Sono partiti infatti i lavori dei due lotti, che potrebbero concludersi verso la fine del 2024.

Il primo pezzo, della lunghezza di 1,2 chilometri, riguarda l’innesto fra la via Mattei, all’altezza dello stabilimento della Marcegaglia e la tangenziale di Forlimpopoli, nei pressi di via San Leonardo e dello scalo merci di Villa Selva. Il progetto prevede tre rotatorie e la costruzione di pannelli fono-assorbenti vicino all’abitato di San Leonardo. Il lotto 1 è stato progettato da Forlì Mobilità Integrata, ma corre quasi del tutto nel territorio comunale di Forlimpopoli. È stato finanziato con 5,6 milioni.

Aperto anche il cantiere in via del Bosco – poco distante dal santuario di Fornò – per i 700 metri di strada che permetteranno l’immissione in via Mattei, dunque la zona industriale di Villa Selva, evitando che i mezzi pesanti continuino – nonostante il divieto – a percorrere la stretta e tortuosa via Costiera. Questo secondo lotto beneficia di un finanziamento di 1,4 milioni.

Resta ancora da definire il lotto zero, quello tra Forlimpopoli e la secante di Cesena, di cui si attende lo studio di fattibilità: è atteso entro fine anno.