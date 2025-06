Collegamento veloce, erogati fondi. Mezzo milione per i primi due lotti

Sono in arrivo 650mila euro per il Comune di Forlì destinati a opere infrastrutturali della città. A darne notizia è l’onorevole Jacopo Morrone, che precisa come "il Governo ha ora destinato le risorse chieste un anno fa con i relativi ordini del giorno". Nello specifico, mezzo milione di euro sono destinati al completamento dei lotti 1 e 2 del collegamento veloce tra Forlì e Forlimpopoli, mentre 150mila euro sono per la realizzazione del terzo stralcio della pista ciclabile lungo la Cervese.

Riguardo a soldi che prima erano spariti dalla disponibilità delle Province, per poi tornarvi dopo pochi giorni, arriva l’interrogazione all’ente di piazza Morgagni da parte del consigliere provinciale leghista Marco Catalano, come già annunciato dal segretario della Lega Romagna, Morrone. "Alcuni giorni fa ho presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Forlì-Cesena per avere dati esaustivi e chiari sullo stato di avanzamento della spesa da parte dell’amministrazione per il programma di manutenzione delle strade provinciali – dichiara Catalano –, sia rispetto ai fondi per il 2025, con l’elenco degli interventi previsti e il loro stadio di progettazione o realizzazione, sia rispetto alle risorse erogate nel quinquennio 2020- 2024". Nell’interrogazione si chiede, per le opere del quinquennio 20-24, di sapere l’entità, quali interventi siano stati portati a termine, quali siano ancora da concludere con la relativa spesa e quali ancora, eventualmente, siano in fase progettuale. "Vogliamo sapere, insomma – conclude Catalano – se le risorse a disposizione siano state investite efficacemente, in modo da garantire una buona gestione dell’amministrazione pubblica e una capacità di spesa efficiente nei tempi previsti".

Il consigliere leghista si auspica una pronta risposta da parte della Provincia. "Credo non sia difficile reperire i dati – conclude ironicamente Catalano –, certamente il presidente Enzo Lattuca li avrà sottomano vista la velocità con cui ha criticato strumentalmente il Governo per un presunto taglio di 1 miliardo e 700 milioni da parte del Ministero per investimenti pluriennali destinati alla manutenzione dell’intera rete stradale provinciale che, al contrario, è stato garantito per il 2025".

Matteo Bondi