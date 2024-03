Collegamento veloce: "I lotti zero e cinque nel programma di Anas"

"Le vedete le recinzioni intorno alle nostre case? Ormai non le ripariamo nemmeno più. Non ha senso farlo, o perlomeno non avrà senso fino a quando le cose qui davanti a noi, in via San Cristoforo, non cambieranno. E’ un inferno, ogni giorno, tutti i giorni, in particolare durante le ore di punta: traffico intensissimo di auto e mezzi pesanti, smog, rumori e incidenti. Incidenti che molto spesso finiscono col coinvolgere anche le nostre proprietà". Lo dicevano ieri mattina alcuni residenti che a Cesena abitano a due passi dal termine della Secante, in direzione di Forlì, incuriositi dalla presenza di un capannello di persone, tra le quali spiccavano i giubbini gialli griffati Anas.

Forse questa è la volta buona. Forse ieri è finalmente stato compiuto un primo passo concreto verso la soluzione di un problema che si trascina da anni. Ne è certo Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, giunto insieme allo staff del Ministero e, appunto, al personale Anas, per effettuare un sopralluogo nell’area in cui la Secante cesenate termina all’altezza della via San Cristoforo, immettendosi bruscamente in una strada urbana tramite un incrocio a ‘T’. Il tratto, sul quale si riversa una mole di traffico decisamente inadeguata alla conformazione stradale, anche per via dell’ immediata vicinanza di un nucleo abitato, è da tempo al centro del dibattito politico, perché da qui dovrebbe partire la realizzazione del cosiddetto ‘Lotto Zero’ della Secante, destinato a far proseguire il traffico lungo l’arteria ad alto scorrimento, per poi farlo confluire sulla via Emilia all’altezza di Diegaro nel progetto del collegamento veloce Forlì-Cesena.

"Proprio in queste ore a Palazzo Chigi – ha commentato Bignami – si sta definendo il nuovo contratto di programma che coinvolge l’Anas e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà quello con cui verranno definiti gli interventi per il futuro. Tra questi per la prima volta viene inserita la realizzazione del ‘Lotto Zero’ della Secante di Cesena, abbinata peraltro a quella del ‘Lotto Cinque’ che andrà invece da Forlimpopoli verso Cesena. L’intento è quello di garantire lo sviluppo della Secante come rete di viabilità alternativa all’autostrada e alla via Emilia. E’ evidente che al momento siamo alla fase della progettazione e dunque questo è il primo passo. Ma è un passo fondamentale, perché senza non avremmo alcuna prospettiva di realizzare l’opera".

Bignami non è entrato nello specifico dei tempi di realizzazione, lasciando intendere che gli abitanti della zona, così come gli automobilisti, dovranno armarsi di un’altra buona dose di pazienza. Un aspetto dirimente a riguardo sarà come sempre quello legato ai costi di realizzazione, in abbinamento ai fondi che potranno essere messi a disposizione. A giocare a favore del tratto cesenate c’è il fatto che l’area in questione ha una bassa densità urbana e dunque l’avvio del cantiere potrebbe essere più rapido . La durata dell’intero iter non è comunque da sottovalutare, anche perché prima di avviare i lavori sarà necessario effettuare i dovuti rilevi sui terreni e procedere alle espropriazioni dei tratti privati che interesseranno l’area di intervento. "La norma – ha proseguito Bignami – prevede anche un confronto pubblico, che dovrà coinvolgere sia gli abitanti della zona, compresi ovviamente quelli direttamente coinvolti dall’intervento che andrà in cantiere, ma anche coloro che potranno poi beneficiare dell’opera realizzata". E’ stato fatto pure un richiamo alle conseguenze dell’alluvione che ha colpito duramente questo territorio: "Tutti ricordiamo bene cosa è accaduto qui – ha chiuso Bignami –. Questo ci impone di fare il possibile per rendere snelle le procedure e accorciare al massimo i tempi che porteranno alla realizzazione dell’intervento".