Colletta alimentare davanti ai market

Domani si svolgerà anche a Forlì la 28ª edizione nazionale della Colletta alimentare, dal titolo ‘Un gesto da vivere. E rivivere’ proposta dalla Fondazione Banco Alimentare. Oggi alle 19 i volontari che svolgeranno servizio davanti ai supermercati sono invitati alla messa nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, per un momento di preghiera in preparazione alla colletta. I volontari, ragazzi e adulti riconoscibili dalle pettorine arancioni, per tutta la giornata di domani saranno davanti a circa 50 supermercati e punti vendita di Forlì e del comprensorio e proporranno ai clienti l’acquisto di prodotti alimentari di lunga conservazione come olio, verdure, legumi, carne e tonno in scatola, conserve di pomodoro, alimenti per l’infanzia. Quanto raccolto sarà quindi distribuiti a enti e associazioni assistenziali della provincia per i bisognosi. La Colletta aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra domenica e che è stata indetta da Papa Francesco con il messaggio "La preghiera del povero sale fino a Dio". Da domani al 30 novembre sarà inoltre possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere l’elenco dei punti vendita aderenti e informazioni: colletta.bancoalimentare.it.

Alessandro Rondoni