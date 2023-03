Collettiva ’Apparizioni’ domani alla Galleria Michelacci

Sarà inaugurata domani alle 18 alla Galleria Michelacci (via Cavour 60M) di Meldola la mostra collettiva ‘Apparizioni’ con opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli con l’ideazione, la cura e il testo di Enrico Lombardi. L’esposizione presenta le opere di 7 artisti (2 scultori e 5 pittori) e contiene uno spaccato significativo della ‘Nuova figurazione italiana’ . "Questa mostra – scrive nel Quaderno che l’accompagna il curatore ed artista Enrico Lombardi – ha radici profonde dentro di me. L’ho pensata e desiderata per lungo tempo. L’ho pensata, sin dal principio, come l’esecuzione musicale di una polifonia per immagini, in cui mia sarebbe stata la responsabilità della direzione d’orchestra e mio il privilegio di scegliere i musicisti più adatti a tale esecuzione. Ad ognuno di essi sono legato da profondi e sinceri sentimenti di stima, affetto e amicizia e, con ognuno di essi, il mio lavoro conversa producendo un universo sonoro ricco di echi e risonanze". Il programma prevede alle 17 la presentazione della mostra nella sala consigliare in piazza Felice Orsini 29 con gli interventi del sindaco Roberto Cavallucci, dell’assessore alla cultura Michele Drudi e del curatore Lombardi. A seguire alle 18, apertura della mostra , che si potrà visitare fino al 14 maggio nei seguenti orari: feriali 16-19, festivi 10-12 e 16-19. Chiuso il lunedì e giovedì. Info: Comune di Meldola 0543.499452 – 495143.

o.b.