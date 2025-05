Collettiva di pittori al ’Rustichello’

In occasione della Festa della Mamma, domani apre la mostra di pittori locali ‘Di fiore in fiore’ al ristorante Rustichello in via V. Veneto 7 a Meldola. Curata da Franco Fuzzi, da Beatrice e Riccardo Zuccherelli presenta le opere di: Irene Ugolini Zoli; Raffaele Panariello, Maceo Casadei; Egidio Samorì; Guido Bugli; Aurelio Valmaggi; Matteo Barbiani; Pier Paolo Barbieri; Sanzio Zoli; Laura Gamberini; Alberto Pacciani; Ferdinando Babbini; Lumar; Riccardo Marzocchi; Alieto Ragazzini; Dante Bastoni e Gianna Nardi Spada. Info: 347.4611777.