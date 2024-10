’Collezione da Tiffany’. Musica e teatro per tutti. Sul il sipario con la Banda

Venerdì alle 21, al teatro Tiffany, in via Medaglie d’Oro 82, si terrà il concerto della Banda Città di Forlì ‘Avrei voluto essere una banda’. L’evento, con ingresso a offerta libera, fa parte della rassegna ’Collezione da Tiffany. Teatro per tutti da 3 a 100 anni’, organizzata dall’Associazione Aiuto Adolescenti, con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con la parrocchia e la scuola dell’infanzia di S. Maria Lauretana.

L’associazione, impegnata da anni nella pratica del teatro, intesa come crescita culturale e educativa, offre l’occasione a tutta la cittadinanza di vivere un’esperienza di comunità e bellezza all’interno di un luogo di dialogo e incontro. Il Tiffany, infatti, situato nel quartiere di Bussecchio, ospiterà fino a dicembre una rassegna teatrale di 6 spettacoli, adatta e aperta a tutti, dai piccolissimi fino ai più anziani. Sono previsti anche laboratori creativi di carattere teatrale e musicale, rivolti a tutte le fasce d’età. Con questo progetto, l’associazione desidera offrire un contributo tangibile alla comunità attraverso eventi artistici che favoriscano la partecipazione collettiva e il coinvolgimento sociale all’insegna della bellezza e dell’arte. Paola Fabbri, coordinatrice della scuola dell’infanzia S. Maria Lauretana, è stata colpita fin da subito "dalla sete di creatività e dallo sguardo attento alla persona che caratterizzano l’associazione", mettendo in risalto l’importanza dell’esperienza teatrale per i bambini sul piano educativo e relazionale. Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha ringraziato il Tiffany e tutti i collaboratori "per l’eccellente organizzazione e la grande vivacità culturale", sottolineando come "il progetto non si limiti ad offrire una serie di appuntamenti, ma anche un luogo di incontro e dialogo, la cui mancanza genera spesso tra gli adolescenti disorientamento e disagio" e rimarcando "l’importanza della contaminazione e del linguaggio intergenerazionale che permette la trasmissione di valori dei quali gli anziani sono depositari".

Riccardo Agirelli