Collezione Verzocchi, due visite guidate nell’ambito delle ‘Gep’

Si tengono in questo weekend in Italia, con il titolo ‘Patrimonio InVita’, le Gep - Giornate Europee del Patrimonio. I Musei Civici di Forlì partecipano con un evento sulla Collezione Verzocchi di Palazzo Romagnoli: due visite guidate in collaborazione con Confguide e Coop Atlantide, a cura di Silvia Ramacciotti. La prima oggi alle 16.30 dal titolo ‘Il colore nella Collezione Verzocchi, impressioni e riflessioni del colorato mondo artistico del ‘900 presente nella Collezione’, pensata per tutta la famiglia. Domani (16.30) ‘Il lavoro nell’Arte’, con focus sull’imprenditore e mecenate Giuseppe Verzocchi, artefice della prestigiosa Collezione. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti; si consiglia la prenotazione (0543.712627 o [email protected]).