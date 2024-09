’Collincanto’: nuove star della musica cercasi

Entra per il secondo anno consecutivo all’interno del programma della Festa dell’Ospitalità, che si terrà a Bertinoro da giovedì 29 agosto fino a domenica 1° settembre, l’evento canoro ’Collincanto’ che intratterrà il pubblico nella prima delle serate in piazza della Libertà. Il titolo già racconta da chi è promossa l’iniziativa, l’Asd Collinello: infatti, le prime quattro edizioni di ’Collincanto’ si sono svolte in seno alla festa estiva della frazione bertinorese, per poi venire ‘ingaggiata’ lo scorso anno dall’Ospitalità. Durante la serata si avvicendano sul palco una decina di artisti accompagnati da una base musicale e, a loro discrezione, da uno strumento.

"Non vi sono limiti d’età per partecipare – spiega il direttore artistico Samuele Bazzocchi –. Grazie alla collaborazione con Pms Studio di Ravenna al primo classificato sarà garantita la produzione discografica e realizzazione con registrazione di un brano, inedito o cover, oltre alla produzione di un videoclip del brano stesso con promozione annessa". Per il secondo vi sarà comunque la realizzazione di un brano con pubblicazione e distribuzione, mentre al terzo verrà garantita un’audizione presso una casa discografica. Questa sesta edizione vedrà in giuria Roberto Casini, autore di Vasco Rossi, Paola Turci e tanti altri, e la partecipazione di Raffi, l’artista che ha aperto i tour 2023 e 2024 di Vasco Rossi. "Ad aprire la manifestazione sarà il vincitore dello scorso anno – prosegue il direttore artistico –, il 15enne Filippo Rigoni che si è aggiudicato tanti altri premi dopo il successo di ’Collincanto 2023’". A presentare ospiti e cantanti in gara sarà Francesca Fantini, docente e attrice sia teatrale che cinematografica, organizzatrice di eventi socio culturali per il territorio e ideatrice di molteplici progetti artistici e laboratoriali per i giovani.

"La manifestazione si sta consolidando sempre più – conclude Bazzocchi –, come testimonia il grande riscontro di pubblico della passata edizione, la prima in piazza della Libertà, e la presenza di due ospiti di eccezione. Casini è stato batterista di Vasco Rossi, per poi intraprende l’attività di autore firmando brani come ‘Gabri’ ed ‘Eh, già’, oltre a collaborazioni con Laura Pausini e Paola Turci. E’ anche l’autore di Raffaella Pierattoni, in arte Raffi, che, oltre ad aver aperto i tour di Vasco, ha pubblicato lo scorso anno il suo album Fashion Rock". L’ingresso all’evento è gratuito con inizio alle ore 21.

Matteo Bondi