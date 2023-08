Collinello, commiato a Don Guido "La parrocchia come una famiglia"

Cordoglio nella diocesi di Forlì-Bertinoro per la morte di don Guido Salvetti, deceduto venerdì a 89 anni a Collinello dove era stato parroco per 58 anni. I funerali saranno presieduti dal vescovo, mons. Livio Corazza, oggi alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Collinello, dove la salma sarà esposta oggi fino alla celebrazione delle esequie. "Insieme con il nostro vescovo Livio e il vescovo emerito Lino – spiega in un messeggio il vicario generale, don Enrico Casadei – rendiamo grazie al Signore per tutto il bene che don Guido ha saputo compiere con dedizione nei lunghi anni del suo ministero". Originario di San Matteo di Civitella, dove era nato il 9 novembre 1933, aveva frequentato il seminario di Bertinoro e di Bologna e nel 1956 era stato ordinato sacerdote. Svolse il ministero come cappellano a Predappio Alta, a San Rufillo di Forlimpopoli e a Civitella, poi come parroco a Castelnuovo e Castagnolo e, dal 1964, a Collinello di Bertinoro. Qui cominciò il suo servizio senza chiesa e senza canonica. Le strutture parrocchiali, infatti, erano in pessime condizioni; nel 1964 iniziarono i nuovi lavori e nel 1978 fu realizzato l’oratorio per le attività giovanili. Nel 1989 venne posta la prima pietra dell’attuale chiesa, inaugurata poi nel 1990. "Pian piano – affermò l’allora vicario generale della diocesi, mons. Dino Zattini – i muri fatiscenti si trasformarono nell’accogliente chiesa e una spaziosa casa parrocchiale; qui, pian piano si è formata una famiglia, molto spesso piuttosto allargata, che è sempre pronta a offrire accoglienza. Don Guido è riuscito creare questa famiglia".

Don Salvetti, che svolse il suo ministero anche a Logoraro, Bracciano e Tessello, era stato pure assistente ecclesiastico dell’associazione Familiari del Clero. Al termine delle esequie la salma sarà tumulata nel cimitero di Collinello.

Alessandro Rondoni