Collinello in festa con gastronomia e concerti live

Continua la Collinello in Festa come di consueto organizzata nella frazione di Bertinoro dall’ASD Collinello sino a domenica presso l’impianto sportivo di via Monte Sterlino. In ogni serata sono previsti spettacoli musicali, e stand gastronomico, con le immancabili specialità quali lo stinco di maiale, le tagliatelle, la pizza e pesce. Questa sera la musica di Ivan Graziani con il complesso Devils, mentre venerdì è in programma la musica anni Ottanta e Novanta con gli Oxxxa. Per la serata di sabato lo spettacolo animato dedicato alle famiglie a cura di Roberto Fabbri, al quale seguirà il concerto della band Colpa di Alfredo col tributo a Vasco Rossi. La chiusura domenica l’animazione dei ‘Pataca d’la Petrela’.