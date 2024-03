Colonna e la Sicilia, ‘salotto’ a Confedilizia

Oggi alle 18.30 nuovo appuntamento con i ‘Salotti letterari’ di Confedilizia Forlì-Cesena. Nella sede dell’associazione, in via Giorgina Saffi 9 a Forlì, Marco Colonna, giornalista, scrittore e poeta, presenterà: ‘Questo ricordo è un’isola’, sua quarta silloge in versi edita da Italic Pequod (Ancona, 2023). In dialogo con l’autore il giornalista Vincenzo Bongiorno. La conversazione con Colonna, sarà preceduta dai saluti del presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli. Il filo conduttore dell’incontro è la Sicilia: "Terra di problemi, splendori e contraddizioni, come metafora del nostro Paese e, infine, del mondo intero. Chiave di lettura per ‘leggere’ la realtà odierna e i fatti più recenti, per dirla con Leonardo Sciascia", spiega lo stesso autore, romagnolo di adozione, ma palermitano d’origine, da anni con un solido impegno professionale e culturale a Forlì.