Colorata di tricolore oggi la torre civica

Anche il Comune di Forlimpopoli celebra oggi il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per le vittime delle foibe, raccogliendo l’invito a diffondere la conoscenza soprattutto presso i giovani di quei tragici eventi. Diverse le iniziative in campo. Questa sera la torre civica sarà illuminata con il tricolore della bandiera nazionale. Inoltre, in collaborazione con la biblioteca civica, nello spazio normalmente dedicato ai ‘consigli di lettura’ verrà proposta una selezione di testi dedicati a questo tema: non solo saggi, ma anche opere di narratori triestini, giuliani e istriani (come Fulvio Tomizza, Boris Pahor e Giani Stuparich), perché i più giovani possano conoscere direttamente da chi è cresciuto in quelle terre le condizioni di vita lungo il confine orientale nel secolo breve e le tragiche vicende che segnarono quei territori.

"Ci auguriamo – dichiara la sindaca Milena Garavini – che molti colgano l’invito di andare in biblioteca e sfruttino queste proposte bibliografiche,per approfondire una pagina drammatica della nostra storia. Come ha sottolineato il presidente Mattarella lo scorso anno, ricordare le vittime delle foibe e i tanti che furono perseguitati e costretti ad abbandonare le loro case è un impegno di civiltà. Per costruire il futuro dobbiamo sempre avere memoria del passato, soprattutto se doloroso, per evitare di ripetere gli errori delle passate generazioni e lavorare per costruire la pace".

