Colori, musica e gusto: weekend con Fiorimpopoli

Spettacoli, mercatini, animazioni per bambini, buon cibo e tantissimi fiori sono gli ingredienti per Fiorimpopoli che, da oggi a domenica, torna a colorare la piazza della città. Si comincia alle 18,30 con l’inaugurazione della mostra ‘Il dono che serve’ nello stand Avis, con gli elaborati dei ragazzi delle scuole medie, e lo stand gastronomico, curato da ‘Gemellaggi del Gusto’, che accompagnerà la manifestazione sia a pranzo che a cena. Alle 20,45 andrà in scena il Concerto di Primavera, con i gruppi musicali della ‘Marinelli’ coordinati dai professori Massimo Cangialeoni dell’istituto musicale Masini’ di Forlì, Pierluigi Di Tella (foto) del Liceo Artistico e Musicale Canova ed Edoardo Fiorini. Presenta Sara Pignatari.

Domani dalle 9 il centro sarà animato dal mercato ’Maggio in fiore’ con piante da giardino e da orto, artigianato creativo, mentre in piazza Trieste, sarà allestita la 12ª fiera delle macchine e attrezzature agricole. Per la gioia dei più piccoli, dalle 14,30 piazza Fratti ospita Pompieropoli e i bambini dai 3 anni in su potranno addestrarsi come vigili del fuoco in erba. Alle 17 in piazza Fratti andrà in scena la simultanea di scacchi a cura del Circolo Scacchistico Forlivese e rivolta agli alunni del comprensivo Rosetti. In piazza Garibaldi alle 18,30 si esibirà ‘Raggio di Sole’ con una performance di acrobatica aerea e giocoleria col fuoco. Alle 21 sul palco centrale arriverà la 3 Monti Band con un concerto dedicato alle canzoni italiane.

Ricco il programma di domenica, con l’apertura alle 9 del mercato dei fiori e artigianato creativo, a cui si aggiunge quello dei bambini, l’esposizione di bonsai e Suiseki a cura dell’associazione Bonsai Club Forlì. Alle 10, in piazza Garibaldi, si potrà partecipare a un ‘Bagno sonoro per adulti’, tecnica di rilassamento totale con Karihel Erika (prenotazione obbligatoria entro oggi al 338.920664). Sempre in piazza Garibaldi, alle 11, laboratorio di pittura per bambini, che potranno creare una borsa per la mamma (prenotazione obbligatoria entro oggi al 388.8033323). Alle 18 sul palco centrale ‘Forlimpopoli Sfila’: moda e show di artisti emergenti. Alle 20,30 gran finale con ‘La musica di una volta’, concerto del quartetto ‘Amarcord Swing’. L’ultimissimo appuntamento con Fiorimpopoli è previsto la sera del 10 maggio, quando il teatro Verdi ospiterà ‘La Corrida ad Frampul’, show con la partecipazione di artisti dilettanti. Fiorimpopoli è promosso da Avis con il patrocinio del Comune. Per maggiori dettagli www.forlimpopolicittartusiana.it.

Matteo Bondi