’Colpi di scena’: cala il sipario sulla rassegna con tre anteprime

Ultima giornata per ‘Colpi di scena – Sguardo nel Contemporaneo’, organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e proposta nei vari teatri forlivesi con 4 spettacoli di cui 3 anteprime. Il primo spettacolo si terrà alle 10,45 al teatro Comunale di Russi con il Collettivo BestandCasa del Contemporaneo che presenterà Dov’è la vittoria. In scena tre attori che intendono costruire un personaggio controverso leader di un partito di estrema destra. Sarà l’ascesa di una donna populista che prenderà corpo e diventerà reale. Seguiranno tre spettacoli in anteprima nazionale: alle 15 il Teatro Testori ospiterà Pigmalione del gruppo Eco di Fondo. Viene narrata la vera storia di Kurt Gerron, regista ebreo a cui fu commissionato dal Terzo Reich un documentario sul campo di concentramento di Terezin, un ghetto modello in cui il regista era prigioniero. La domanda che nasce riguarda l’onestà dell’artista e quale il suo dovere etico una volta ingaggiato dal potere per realizzare un’opera destinata alle masse? Alle 16,45 Il Piccolo presenterà Un’altra Iliade del Mana Chuma Teatro. E’ un racconto sulla guerra, sui duelli, sulle macerie, sulla necessità di raccontare. Nella narrazione della grande battaglia non ci sono più Achei né Troiani. C’è solo paura e dolore uguale per tutti. Alle 18,30 al Fabbri si terrà l’anteprima ‘La Faglia’ della Compagnia Amendola Malorni. Tutti pensano di voler salvare la natura, ma due antieroi non vogliono più impegnarsi in questo progetto perché è troppo difficile da portare avanti. L’ultimo spettacolosi terrà alle 20,30 all’Ex Atr col Gruppo Alessandro BertiCasavuota in Negri senza memoria. L’indagine è rivolta al rapporto fra italoamericani e afroamericani negli Usa.

Rosanna Ricci