’Colpi di Scena’: giù il sipario sulla rassegna

‘Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’ arriva oggi al suo ultimo giorno e sceglie di farlo in grande stile: quattro spettacoli in sequenza, tre dei quali in anteprima assoluta, per rinnovare l’idea di una rassegna che è vetrina delle nuove drammaturgie del teatro contemporaneo. La manifestazione è organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni.

La giornata si apre alle ore 11 al teatro Felix Guattari con la prima nazionale di ‘Ombrelloni’, spettacolo firmato da Studio Doiz, scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli. Un monologo brillante che, attraverso le vicende intrecciate nel fittizio stabilimento balneare Kursaal, racconta illusioni e ossessioni di un Paese che mostra il suo meglio e il suo peggio in vacanza. Gli stabilimenti balneari, e in particolare quelli romagnoli, diventano un microcosmo dove ogni ombrellone custodisce storie, ossessioni e fragilità che parlano inevitabilmente di noi.

Alle 14, al teatro Testori, il Collettivo Clochart presenta ‘Vibro d’amore’, scritto e diretto da Michele Comite. Un lavoro che, attraverso la danza, esplora sessualità e amore nelle persone con disabilità, scardinando preconcetti e tabù. In scena un gruppo di personaggi diversi, ciascuno con la propria fragilità, che affronta le sfide della vita affettiva. Il pubblico è chiamato a immergersi nelle loro storie, scoprendo desideri, ostacoli e lotte quotidiane.

Alle 15.30, al Piccolo, spazio alla prima nazionale di ‘Pasta madre’ di Stivalaccio Teatro, scritto e interpretato da Sara Allevi. Al centro, la voce di Fernanda, bambina di otto anni nella Roma della dittatura fascista e dell’occupazione tedesca. Attraverso il profumo del pane, la vicenda rievoca una memoria che lega generazioni e diventa omaggio alla forza delle donne, capaci di sacrificarsi pur di sfamare i propri figli.

A chiudere la rassegna, alle 17.30 al Diego Fabbri, ‘J.T.B.’, con la regia di Massimiliano Burini e la produzione di Solares Fondazione delle Arti. La pièce di Lorenzo Garozzo è una parabola spietata sulla decadenza contemporanea, sul culto della celebrità e sull’isolamento dell’individuo in un’epoca dominata dal narcisismo e dall’iper-produttività. Un testo che interroga il concetto stesso di realtà nell’era della comunicazione virtuale, dove i fatti cedono il passo alle apparenze. Una moderna tragedia greca che mette lo spettatore davanti a uno specchio scomodo, mostrando ciò che preferiremmo non vedere.

Gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.accademiaperduta.it - www.ater.emr.it.

Valentina Paiano