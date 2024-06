Colpi di scena: il finale. Cala il sipario stamattina al Fabbri con ’Gretel’

Ultimo giorno per Colpi di scena, la biennale di teatro contemporaneo per ragazzi e giovani organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater. Si comincia alle 10 al teatro Piccolo dove la compagnia Teatro Due Mondi presenterà ’Candido’, spettacolo co-prodotto con Accademia Perduta/Romagna Teatri, tratto dall’omonimo e celebre romanzo di Voltaire. In Vestfalia, in uno splendido castello di proprietà del Barone di Thunder-ten-Tronckh, vive un giovane ingenuo e sincero di nome Candido. Così inizia il libro delle avventure del personaggio immaginato da Voltaire a cui l’autore affida il compito di dimostrare ai filosofi per quale ragione il mondo in cui viviamo non sia il migliore dei mondi possibili. Lo spettacolo segue i viaggi avventurosi di Candido, ne narra le fortune e le sfortune; ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss, teorico del miglior mondo, e il fido Cacambo, compagno di avventure. Ma poi, a questi, si aggiungono, per ogni porto toccato, tanti altri personaggi che renderanno sempre sorprendente il racconto. Alle 11.30 al Fabbri andrà infine in scena la compagnia Quattrox4 con ’Gretel’, uno spettacolo trasversale al circo contemporaneo e alla danza. La protagonista, sulle tracce della fiaba Hansel e Gretel, si muove in un microcosmo di piccoli oggetti, sbadata e rigorosa, caotica e attentissima a tenere in un ordine bizzarro i suoi oggetti, fuori scala e fuori posto. Ingresso libero (salvo disponibilità).