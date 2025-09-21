‘Colpi di scena’: maratona teatrale in più location

Un lunedì di settembre che non conosce la noia ma si apre con un invito a viaggiare tra parole, musica e corpi in movimento. È l’inizio di ‘Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna che da domani al 25 settembre porterà nei teatri cittadini nuove produzioni e prime nazionali.

La manifestazione, giunta alla sua 3ª edizione, è curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, sostenuta dal Comune di Forlì e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Il sipario si apre alle ore 15 al teatro Testori (via Vespucci 13) con ‘Misurare il salto delle rane’, firmato Carrozzeria Orfeo. Scritto da Gabriele Di Luca, che ne firma anche la regia insieme a Massimiliano Setti, lo spettacolo vede in scena Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa. Una dark comedy ambientata negli anni ’90 in un villaggio di pescatori, dove tre donne di età diverse si ritrovano a fare i conti con un lutto mai risolto. Ironia e dolore si intrecciano in un racconto che rifiuta etichette e indaga i legami femminili.

Alle 17, l’Ex Atr (via Ugo Bassi 16) ospita ‘Uno spettacolo italiano’ di Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi. I due autori-attori immaginano un’Italia nuova in cui devono come reinventarsi come artisti ‘di destra’. Si domandano cosa sia, la destra, che confini abbia. Un gioco teatrale che mescola satira, riflessione e politica.

Il programma prosegue al teatro Felix Guattari (via Orto del Fuoco 3), dove alle 19 debutta in prima nazionale ‘E di tutti i volti dimenticati’, nuova creazione di Masque Teatro con Eleonora Sedioli. Una giovane donna rientra a casa: pochi gesti quotidiani si trasformano in materia coreografica, fino a un corpo che sembra lottare con un demone interiore. Un lavoro che trasforma l’assenza in linguaggio, il vuoto in scena.

Gran finale di giornata al Diego Fabbri, ore 21.30, con l’anteprima nazionale di ‘La diva del Bataclan’. Musical dissacrante e visionario scritto e diretto da Gabriele Paolocà, interpretato da Claudia Marsicano e Gabriele Correddu, con musiche di Fabio Antonelli. Una produzione Cranpi, Scarti e Romaeuropa Festival che affronta il tema scomodo delle false vittime degli attentati di Parigi del 2015, mescolando cronaca e immaginazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Programma completo su www.accademiaperduta.it e www.ater.emr.it.

Valentina Paiano