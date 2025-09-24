Colpi di scena, oggi quattro appuntamenti

Il sipario della rassegna Colpi di Scena, promossa da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, torna ad aprirsi anche oggi con un nuovo ventaglio di appuntamenti collocati in diverse sedi della città (e non solo).

Il programma prende avvio alle 10.30 al ridotto del teatro Diego Fabbri con ‘Dialoghi sul lavoro teatrale, oggi’, incontro e dibattito con gli artisti presenti al festival, guidato da Renata Molinari. Un momento di confronto che mette al centro riflessioni, esperienze e prospettive sul mestiere dell’attore e sulle dinamiche della scena contemporanea.

Si entra nel vivo alle 14.30, sempre al Diego Fabbri, dove è attesa la prima nazionale di ‘Bovary’, produzione delle Manifatture Teatrali Milanesi diretta da Stefano Cordella e interpretata da Anahì Traversi e Pietro De Pascalis. Ispirata al celebre romanzo di Gustave Flaubert, la pièce porta sul palco un’antieroina inquieta e ribelle, incapace di adattarsi alla mediocrità della vita borghese e sempre sospesa tra il desiderio e la delusione, tra la promessa di felicità e l’inesorabile impossibilità di afferrarla davvero.

La scena si sposta poi al Piccolo alle 16 con ‘Bianco’, scritto da Giuseppe Tantillo, che ne è anche interprete insieme a Valentina Carli, e co-prodotto da Accademia Perduta. Il testo racconta l’incontro tra Mia e Lucio nel reparto di oncologia di un ospedale: due anime che si avvicinano mentre la paura della morte incombe, costringendole a fare i conti con la vita e con la possibilità, o l’impossibilità, di un futuro insieme.

Alle 18 il testimone passa al teatro Testori, dove servomutoTeatro e Liberaimago presentano ‘De/Frammentazione di Dramma Assoluto’, scritto da Fabio Pisano e diretto da Michele Segreto. Protagonisti sono Zero e Uno, amici di vecchia data, insieme a una moglie e a un desiderio di maternità che resta irrealizzabile. Lo spettacolo gioca con i codici del teatro stesso: le didascalie, solitamente nascoste nel copione, vengono portate in scena e usate come strumenti per spostare il corso della storia.

La chiusura della giornata è prevista fuori città: alle 20 ci si sposta al teatro Masini di Faenza, dove debutta in prima nazionale ‘Avere una brutta natura’, scritto e interpretato da Gioia Salvatori. Un viaggio ironico e pungente nei vizi quotidiani, che utilizza la risata come via di fuga dal controllo e come occasione per affrancarsi dal cinismo. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.accademiaperduta.it - www.ater.emr.it.

Valentina Paiano