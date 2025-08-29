’Colpi di scena’: terza edizione. Teatro contemporaneo, quattro spettacoli al giorno

Un titolo che è già una promessa: ‘Colpi di scena’. Dal 22 al 25 settembre Forlì ospiterà la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo promossa dal centro di produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri insieme al Comune, alle Fondazioni Ater e Cassa dei Risparmi. In programma 16 spettacoli, di cui 11 tra prime nazionali e anteprime. "L’iniziativa – spiega Ruggero Sintoni, uno dei direttori artistici insieme a Roberto Casadio – è una formula originale mutuata dall’esperienza in scena con i ragazzi: per quattro giorni i teatri della zona accoglieranno quattro performance al giorno. Un’occasione unica per le compagnie e gli artisti per dialogare con operatori nazionali e internazionali ma anche per inserirsi nel mercato".

Ad alzare il sipario per prima sulla rassegna, lunedì 22 alle ore 15 al teatro Testori, sarà la dark comedy ‘Misurare il salto delle rane’. Alle 17.15 all’ExAtr sarà il turno di ‘Uno spettacolo italiano’ con Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi. La giornata prosegue alle ore 19 al teatro Felix Guattari con ‘E di tutti i volti dimenticati’ della compagnia forlivese Masque Teatro. In chiusura alle 21.30 al Diego Fabbri Claudia Marsicano porta sul palco in prima nazionale il musical ‘La diva del Bataclan’. Il 23 settembre alle ore 14 all’ExAtr i ‘Several love’s requests’, performance sui desideri erotici maschili. Alle 15.30 al Testori si accendono i riflettori sulla saga familiare ‘Scatenare incendi’, un esperimento di narrazione seriale a teatro. Si prosegue alle 17 al Piccolo con ‘La fame’ della compagnia Les Moustaches, per finire alle 19 al Diego Fabbri con ‘Circo paradiso’. Mercoledì 24 alle ore 14 al Diego Fabbri va in scena ‘Bovary’ e alle 16 al Piccolo sale sul palco ‘Bianco’, spettacolo che narra l’incontro tra due giovani malati di tumore. Alle 18 al Testori tocca a ‘De/frammentazione di dramma assoluto’, infine alle 20 al Masini di Faenza ‘Avere una brutta natura’.

"Non solo spettacoli ma anche incontri: mercoledì 24, Renata Molinari, esperta drammaturga, dialoga con le compagnie sul tema ‘Lavoro teatrale, oggi’". Inoltre, dal 15 settembre è in programma un laboratorio, aperto a tutti, condotto dallo studioso Michele Pascarella. La rassegna si conclude giovedì 25. Alle ore 11 al Guattari si terrà la prima nazionale ‘Ombrelloni’, un monologo che racconta la riviera romagnola. Alle 14 al Testori, sale sul palco ‘Vibro d’amore’, una rappresentazione che esplora l’amore nelle persone con disabilità. Ultimi due appuntamenti della giornata alle 15.30 al Piccolo con ‘Pasta madre’ e alle 17.30 in anteprima al Diego Fabbri ‘J.T.B.’ con Lorenzo Garozzo. "‘Colpi di scena’ – conclude Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – dà alla città una visibilità nazionale. Mi piace sottolineare il fatto che la rassegna arrivi fino a Faenza. La collaborazione con altri territori è un ottimo investimento per tutti. Non solo, l’iniziativa è anche un trampolino di lancio per i giovani ed è preziosa per l’imminente candidatura della città a Capitale della cultura".

Gli spettacoli sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria, dal 9 al 20 settembre: 0543.26355 (dal martedì al sabato ore 16-18). Info: www.accademiaperduta.it.

Valentina Paiano