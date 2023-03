Colpisce una pianta e finisce nel fosso: è grave

Incidente stradale ieri verso le 17 sulla Lughese, all’altezza del civico 95, nelle vicinanze di via Minarda. Ad avere la peggio è stato un uomo di 82 anni, alla guida di un’auto che dopo aver sbandato e colpito una pianta è rimbalzata dall’altra parte della carreggiata, finendo in un fossato. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Cesena, in elicottero, col codice di massima urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di viale Roma, per estrarre il ferito dalle lamiere. Le indagini per stabilire la dinamica dello schianto è affidata alla polizia municipale di Forlì.

Un altro incidente si era verificato nella tarda serata di mercoledì alla rotonda d’innesto tra via Mattei e la tangenziale, dove un’auto è cappottata per cause al vaglio degli inquirenti. Il ferito è uno studente soccorso anche dai vigili del fuoco. Le sue condizioni non sarebbero gravi.