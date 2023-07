Colpite chiese e cimiteri Allagamenti, infiltrazioni e frane: "Danni milionari"

di Sofia Nardi

La stima è di 4milioni e 159mila euro. I danni che l’alluvione ha causato alle parrocchie della diocesi di Forlì-Bertinoro sono stati calcolati sulla base di una ricognizione effettuata a fine maggio da un tecnico della curia, racchiusi in un prospetto che è stato inviato alla Regione a metà giugno e ora al vaglio della Sovrintendenza. Parliamo di decine e decine di restauri che riguardano in tutto 25 parrocchie del territorio che, nei prossimi mesi, dovranno essere necessariamente intrapresi non solo a beneficio dei fedeli, ma anche – in molti casi – per preservare beni architettonici e artistici di valore.

Una cifra spicca su tutte: un milione e 300mila euro, ovvero quasi un terzo del totale. È la somma che occorrerebbe per il seminario vescovile di via Lunga dove l’acqua ha raggiunto poco meno di due metri e mezzo d’altezza. Qui, nel piano interrato, era racchiusa una ricca biblioteca che custodiva anche volumi del Cinquecento, poi tratti in salvo da squadre di volontari ed esperti (il restauro, presso la Biblioteca nazionale di Firenze, sarà sostenuto dallo Stato). I danni menzionati nel rapporto riguardano in particolare l’impianto termico, quello elettrico, l’ascensore, locali interni e aree esterne.

La parrocchia di Santa Maria del Voto, ai Romiti, è la seconda in termini di importanza dell’importo richiesto per il ripristino: un milione e 95mila euro. Oltre ai danni agli arredi, l’alluvione ha provocato anche il dissesto statico del solaio e l’inagibilità del teatro parrocchiale (720.458mila euro). Quasi 124mila euro in più, poi, servirebbero per ripristinare il vicino cimitero e 123.708mila euro i campi da gioco esterni. Sono 658mila i fondi che servirebbero per la parrocchia di San Benedetto, sia all’interno che all’esterno. Problemi notevoli anche alla chiesa di Collinello di Bertinoro, nel cui cortile è arrivata una frana: danni da 150mila euro.

A San Giovanni Battista, nel quartiere Ronco a pochi passi dall’omonimo fiume, si è allagato tutto il parco parrocchiale che ora giace sotto una crosta di fango di circa 20 centimetri (196.420mila euro). Problemi per altri luoghi di culto vicini ai corsi d’acqua: 40 centimetri di fango presso la chiesa di San Tomè (20mila euro) e il vicino cimitero (2.500 euro). Così come Durazzanino (12mila euro) e Pieveacquedotto (50mila euro). Analoga sorte per Coccolia, che fa parte della diocesi di Forlì pur essendo nel territorio comunale di Ravenna: 130mila euro di danni, di cui 20mila alla residenza per anziani intitolata a Giovanni Paolo II. A Villanova, dove è arrivata la piena del Montone, ha subito dei danneggiamenti la guglia del campanile, ma l’acqua è arrivata anche nei locali della scuola materna, al piano interrato; per il ripristino ottimale servono 20mila euro. A Schiavonia il problema sono gli impianti: la stima è di 2.500 euro.

Anche l’Appennino paga un conto molto salato. Oltre al caso di Collinello già citato, a Bertinoro l’acqua ha compromesso le coperture dell’edificio parrocchiale conosciuto come ‘Casa Bassetti’ (40mila euro). Una frana incombe di fronte alla parrocchia di Cusercoli (il nome completo è Santa Maria in Sasso: il conto è da 70mila euro). A Predappio Alta stanno cedendo le coperture della chiesa (40mila euro) ed è stato danneggiato il santuario della Beata Vergine (45mila euro), mentre spostandoci a Santa Marina in Particeto ecco che sta cedendo il muro esterno di contenimento della parrocchia di (60mila euro).

Sono stimati a 20mila euro i danni alla chiesa sussidiaria di Santa Maria in Castagnolo a Civitella dove una frana ha ostruito la strada di accesso e ha creato uno strapiombo sul fiume nell’area retrostante. Anche alla chiesa di Santa Maria in Lumisano a Rocca San Casciano, dove servirebbero 25mila euro, una frana blocca l’accesso. Servono infine 2.500 euro per la chiesa della Beata Vergine del Sangue di Portico.

Alcune parrocchie sono state danneggiate dalle forti piogge anche nei quartieri in cui la piena non è arrivata. È il caso della chiesa di Santa Lucia, in corso della Repubblica: le infiltrazioni hanno dilavato parte delle superfici affrescate. Per il restauro ci vogliono 130mila euro, ed è comunque una delle cifre più alte nel rendiconto diocesano. Altre infiltrazioni, ma di minor entità, a San Mercuriale e Santa Maria del Fiore (6mila euro). Per Coriano, Bussecchio (rotti i cancelli automatici del cimitero) e Ravaldino, dove l’acqua è entrata al piano terra, serviranno 2.500 euro a testa.