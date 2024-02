Colpo all’Alberghiero, razziati migliaia di euro

Secondo le immagini delle videocamere di sorveglianza il furto è delle 11 di domenica mattina. Un ladro solo. Che gli iridi elettronici catturano in maniera lampante. Un tizio che sembra muoversi assai famigliarmente nei corridio dell’istituto alberghiero di Forlimpopoli, dai queli se ne esce carico d’un bottino che sarebbe di diverse migliaia di euro.

Stando ai primi calcoli effettuati dai vertici della scuola dalla pancia delle macchinette distributrici lo sconosciuto avrebbe estratto circa 5mila euro in contanti. Ce ne sono 15, di slot di vivande. E lui ha fatto il giro completo, stando ai radar spia della videosorveglianza.

In più c’è il blitz alle cassaforti. Che ancora è al vaglio dei dirigenti dell’Istituto Pellegrino Artusi. Stando ai primi riscontri l’uomo avrebbe schiuso in qualche modo i forzieri della scuola dai quali avrebbe sottratto altre migliaia di euro; parte raccolti per una cena e in parte stivati per una donazione. Sul colpo all’Alberghiero indagano i carabinieri.