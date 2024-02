Colpo di scena a Portico. Mauro Neri: "Mi ritiro"

Un colpo di scena, uguale e contrario a quello di una settimana fa, quando il nome di Mauro Neri era entrato nella campagna elettorale per le amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno nel Comune di Portico e San Benedetto. Il presidente di Confcooperative Romagna fa un passo indietro: "Per motivi personali ritiro la mia candidatura a sindaco", scrive in una nota. Non è stato possibile far trapelare nulla di più.

Neri, 62 anni, è un volto noto non solo in città, grazie all’incarico nell’associazione di categoria, ma in maniera particolare lo è in Appennino. Certamente a San Benedetto in Alpe, dove è nato e tuttora vive. Ma anche in altri paesi, visto che per 38 anni è stato dirigente della Cooperativa Territorio e ambiente (Cta) di Rocca San Casciano, Portico e Premilcuore, formata da 130 dipendenti del settore forestale (attualmente a guidarla è il figlio Enrico). Alle urne si sarebbe confrontato con il sindaco di Portico Maurizio Monti, che aveva annunciato l’intenzione di ricandidarsi.

"Ringrazio le donne e gli uomini che si sono resi disponibili a far parte di una lista civica esclusivamente per senso civico e per la salvaguardia del bene comune nella consapevolezza che le scelte che verranno fatte nei prossimi 5 anni saranno strategiche per la tenuta sociale della nostra comunità", continua la nota di Mauro Neri. Il concetto di ‘civismo’ è ripetuto ben due volte in poche righe, rinforzato dalle parole "bene comune" e "comunità". E, addirittura, l’espressione ‘lista civica’ compare in maiuscolo nell’originale, come a volergli imprimere maggior forza. "Ringrazio altresì l’onorevole Rosaria Tassinari e Forza Italia che ha sostenuto da subito la mia candidatura senza condizioni, come ritengo vada fatto nei piccoli comuni".

Il congedo di Neri non equivale al disinteresse: se si allontana da un ruolo attivo, promette di continuare comunque a dedicare ancora attenzione alla propria terra. "Da cittadino che è nato ed è residente nel Comune di Portico e San Benedetto e che ha da sempre lavorato per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio valuterò con attenzione l’evolversi nei prossimi mesi della situazione politica amministrativa".