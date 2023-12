Colpo notturno dei ladri, ignorata la merce. E la gang scappa coi soldi della cassa

Colpo notturno alla Rosetti srl, negozio di prodotti per animali e per il giardinaggio, in viale dell’Appennino 136. I ladri, stando alle prime risultanze della polizia, avrebbero asportato il fondo cassa che conteneva al suo interno alcune centinaia di euro. Più rilevanti i danni alla porta, forzata in modo meccanico con tutta probabilità con un piede di porco.

L’allarme è stato lanciato ieri mattina poco dopo le 7 alla riapertura della rivendita. La porta era spalancata ed è apparso subito chiaro il passaggio di una gang di balordi. Le immagini della videosorveglianza del negozio, visionate dalla polizia, chiariranno meglio la meccanica del colpo, che – in base alla cronodata delle tivù di sicurezza – si sarebbe consumato verso le due di martedì notte. I ladri sono andati direttamente sul registratore di cassa, ignorando la merce esposta.

Foto Cristiano Frasca