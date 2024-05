Coltello in mano stupra l’ex moglie. Lei dà l’allarme: arresto immediato

È finito in manette poco dopo aver stuprato l’ex moglie, sostiene la procura che ha avallato l’arresto per violenza sessuale aggravata e lesioni. Ventitré anni, straniero d’origine, l’uomo si trova in cella dopo un’operazione lampo dei carabinieri di Meldola e Forlì, allertati dalla stessa vittima, l’ex moglie, la quale, nonostante la separazione legale certificata da diversi mesi, ospitava l’uomo in casa, nel comprensorio forlivese.

La donna, soccorsa dai militari nel blitz contro l’ex marito, è stata quindi immediatamente ricoverata in ospedale, a causa sia delle lesioni riportate nello stupro contestato sia per lo stato di choc in cui è stata rinvenuta; le sue condizioni sono stabili e verrà dimessa nelle prossime ore.

In base alle risultanze delle indagini svolte dagli inquirenti, l’uomo avrebbe trovato ospitalità nella casa dove viveva l’ex moglie a causa della sua mancanza di sistemazione. Dopo qualche tempo però il 23enne cerca di ricomporre il rapporto con la donna. Lei però non ne vuole sapere. Una sera il giovane afferra l’ex moglie e, minacciandola con un coltello, la immobilizza, costringendola a un rapporto sessuale.

La vittima, nonostante sia stremata per le lesioni fisiche subite nell’aggressione sessuale e per lo stato di prostrazione psicologica seguita all’assalto dell’ex marito, ha la forza di allertare i carabinieri. Che intervengono immediatamente sul posto. Trovando l’uomo nella stanza da letto della casa.