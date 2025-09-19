Coltivare Montagna: dibattiti contro lo spopolamento

Contrastare lo spopolamento dell’Appennino, mettere in luce pratiche e modelli capaci di mantenere vivi i servizi nelle comunità locali, promuovere nuove forme dell’abitare nelle aree interne e montane, creare sinergie tra istituzioni, cittadini, imprese e associazioni: sono questi i temi al centro della giornata ‘Coltivare montagna’, in programma domani a Premilcuore, Rocca San Casciano e Portico di Romagna. L’iniziativa coinvolge cittadini, associazioni, imprenditori e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare legami, promuovere opportunità di sviluppo sostenibile e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e gastronomico di questo territorio unico. La manifestazione, promossa da Gal L’Altra Romagna, dai tre Comuni e Appenninol’Hub, in collaborazione con varie associazioni e gruppi, si aprirà a Premilcuore alle 9.30, presso il B&B Luna & Stelle, con la tavola rotonda ‘Appennino fertile. Dentro le nuove economie che rigenerano le comunità locali’. Interverranno Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, un rappresentante di Romagna Acque, Mattia Biserni del progetto Ben-Essere, Andrea Zanzini e Ricardo Stocco (Appenninol’Hub), Debora Fabbrica e Manuele Bacchi della cooperativa di comunità di Premilcuore, Bruno Biserni presidente Gal Romagna e Antonia Gravagnuolo del Cnr. Dopo alcune testimonianze di esperienze concrete di valorizzazione del territorio, le conclusioni saranno affidate a Davide Baruffi, assessore regionale alla Montagna e alle Aree Interne, che illustrerà il ruolo della Regione Emilia-Romagna nelle politiche di sostegno delle aree montane.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, il programma si sposterà al parco pubblico Cappelli di Rocca San Casciano, dove i partecipanti saranno accolti dal sindaco Marco Valenti. La sessione pomeridiana, intitolata ‘La montagna germoglia: dal Cambia Vita alle nuove forme dell’abitare l’Appennino’, vedrà gli interventi di rappresentanti di Romagna Acque, Mattia Biserni del progetto Ben-Essere, Andrea Zanzini e Ricardo Stocco, Alessandro Bassi e Andrea Ghetti, testimonial del Progetto Cambia Vita, e Antonia Gravagnuolo del Cnr nuovamente sul tema della rigenerazione dei borghi italiani.

La giornata si concluderà a Portico di Romagna, alle 18.30, nel giardino di Dante e Beatrice, dove è previsto un incontro con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, ma soprattutto paesologo e narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi, che si batte contro lo spopolamento e l’abbandono e, instancabile, gira l’Italia descrivendo i luoghi e scoprendo le tante anime del nostro paese (info: Luigi Barilari 348. 2489029).

Quinto Cappelli