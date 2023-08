Coltivazioni in ginocchio Ci sono pure le cavallette

Prima le gelate, poi l’alluvione e quindi la grandine, ancora il vento e, infine, le cavallette. Gli ultimi mesi hanno messo duramente alla prova chi lavora nell’ambito dell’agricoltura, al punto che diverse colture sono a rischio. Andrea Ferrini, vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena, l’ultima piaga in ordine cronologico sono le cavallette.

Dove stanno colpendo di più? "Soprattutto nella fascia collinare. Nel forlivese i problemi si sono rilevati in particolare a Meldola. In questo caso, però, la più interessata è stata la valle del Savio".

Cosa ha portato all’invasione?

"Le cavallette tendono a nidificare nelle zone incolte e gli insetti nascono poi nella stagione successiva, favorite dal caldo intenso. In questo senso l’alluvione non ha aiutato, perché in molte zone collinari i campi sono rimasti a lungo irraggiungibili".

Questo potrà rappresentare un problema anche per il prossimo anno?

"Sì, il rischio c’è. Nei giorni scorsi aveva aiutato l’abbassarsi delle temperature, ma alcuni agricoltori hanno già avuto guai".

Quali sono le coltivazioni più a rischio?

"In particolare le cavallette si nutrono di foglie verdi, quindi a essere danneggiati sono stati soprattutto gli ortaggi e le colture basse". Prima delle cavallette c’è stato il forte vento.

Quali sono state le conseguenze nel mondo agricolo?

"Sono caduti tanti frutti che erano in maturazione, in particolare hanno sofferto le pesche, le mele e le pere. Il vento ha causato anche lo sradicamento di diverse piante ad alto fusto".

Le grandinate, però, sono state quelle che forse hanno provocato le maggiori perdite.

"Sì, la grandine di qualche settimana fa ha causato perdite fino all’80% del prodotto. La mia azienda, ad esempio, si trova a Forlì-nord e ha visto un danno sul 75% della produzione. L’uva, poi, è stata martoriata dai chicchi di ghiaccio".

Prima che il meteo si accanisse di nuovo, come stava andando la ripartenza dopo l’alluvione?

"Si è fatto tanto. Siamo anche stati fortunati perché siamo riusciti a evitare le malattie tipiche che conseguono agli eccessi di pioggia e gli agricoltori si sono subito messi all’opera per impastare il limo con la terra, in modo da poter ripartire al più presto".

Purtroppo, come da molti estati a questa parte, il clima ha messo i bastoni tra le ruote sconvolgendo tutti i piani.

"Sì, ormai è una costante. Dobbiamo convivere con eventi atmosferici estremi sempre più frequenti che rendono difficilissimo fare una programmazione e mettono a repentaglio le coltivazioni".

Ci sono soluzioni per tutelarsi, almeno in parte?

"Quello che possiamo fare è munirci di teli anti-grandine che comunque non sempre riescono a resiste al vento forte e che, comunque, hanno costi ingenti. Lo stesso vale per le polizze assicurative: aiutano, ma sono esose. Perciò speriamo che, in considerazione dell’alluvione di maggio, questi costi vengano finanziati dal governo".

Qual è lo stato d’animo degli agricoltori ora?

"C’è molto sconforto, ma altrettanta voglia di rimettersi in piedi".

Sofia Nardi